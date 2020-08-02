Украина

Президент Динамо в очередной раз затронул тему перехода Жуниора в Шахтер.

У Игоря Суркис нет претензий к Жуниору Мораесу, за исключением одной — он соврал о своем переходе в Шахтер, хотя до этого говорил, что не будет выступать за эту команду.

"Когда у меня уходил Мораес, я же не имел претензией, ни к Ахметову, ни к Колесникову, ни к Палкину. У меня претензии к Жуниору".

"Он говорил, что не перейдет в Шахтер не при каких обстоятельствах. А может мне удалось бы перебить условия Шахтера. Но он меня обманул. Только в этом проблема".

"Он перешел в Шахтер и показывает качественный футбол. Он игрок сборной – честь ему и хвала", — сказал Игорь Суркис в эфире программы "Мага".

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