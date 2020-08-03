Украина

Похоже, дончане затаили обиду на своего бывшего наставника.

Шахтер намеревался открыть памятник экс-тренеру команды Мирче Луческу в честь 75-летия специалиста, но отказался от этой идеи после того, как румын возглавил Динамо, сообщает ПроФутбол.

Известно, что дончане объявили о намерении установить памятник менеджеру еще в 2015 году, а открыть его после возвращения в Донецк.

По данным источника, монумент уже находился на клубной базе "горняков", но в последствии был перенесен подальше от главного здания базы и скрыт.

Ранее стали известны бонусы и зарплата, которую румынский специалист будет получать в киевском клубе.