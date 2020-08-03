Украина

Защитник продолжит карьеру в составе Андерлехта.

Левый защитник Богдан Михайличенко покинул Зарю после двух лет в клубе – он перешел в бельгийский Андерлехт.

"Пришло время двигаться дальше. Я получил для себя новый вызов, поэтому хочу поблагодарить ФК Заря, всех игроков и руководство за проведённых 2 года в этом клубе", — написал Михайличенко на своей странице в Инстаграме.

"Мы вместе прошли тяжёлый путь к бронзе, выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были и взлеты, и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты, понимание и поддержку. И всем хочу пожелать достичь тех высот , которые вы себе поставите".

"Спасибо за совместно проделанную работу и усердный труд, за ту атмосферу, которая была у нас в команде. Также спасибо тренерам и руководству, без вас я бы не стал тем, кем я есть. Вы дали мне все, чтобы я мог расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле!"

В это трансферное окно ряды Зари уже покинули проданный в ЛАСК Евгений Чеберко, а также Богдан Леднев и Александр Тымчик, которые играли за клуб на правах аренды из Динамо.