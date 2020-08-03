Украина

Донецкий клуб назвал иранца своим MVP в прошедшей кампании.

Нападающий Захеди Шахаб стал лучшим футболистом Олимпика в сезоне-2019/20 по версии болельщиков, сообщил официальный сайт клуба.

Шахаб обошел в голосовании защитника Ивана Зотько и хавбека Максима Тейшейру.

На счету Захеди шесть голов и один ассист в 23 матчах за Олимпик в рамках чемпионата Украины в прошлом сезоне.

Олимпик в 30 сыгранных матчах набрал 30 очков и занял девятое место в турнирной таблице. Клуб уже готовится к новому сезону. В частности, дончане в товарищеской игре обыграли Полесье (3:2).