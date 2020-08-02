Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Олимпиком и Полесьем.
Фото ФК Олимпик
02 августа 2020, 17:30
Готовящийся к сезону-2020/21 Олимпик провел спарринг с Полесьем и одержал минимальную волевую победу.
В игре тренер Олимпика Игорь Климовский, нуждающийся в усилении команды, проверил потенциальных новичков.
Олимпик — Полесье 3:2
Голы: Зотько, 25, Шахаб, 53, 85 — игрок на просмотре, 15, автогол, Совошко, 79.
Олимпик (1-й тайм): Кичак, Зотько (Гришко, 30), игрок на просмотре, Снурницын (Лебеденко, 30), Лукьянчук, игрок на просмотре, Политыло, Романовский (Завийский, 30), Чогадзе, игрок на просмотре, Тейшейра.
Олимпик (2-й тайм): Кичак, Гришко, игрок на просмотре (Зотько, 60), Лебеденко, Гошкодеря, Снурницын (Лукьянчук, 75), Чогадзе (Тейшейра, 65), Кириленко, Романовский, Завийский, Шахаб.