Украина

Football.ua рассказывает о перспективах украинских команд в еврокубковых турнирах.

Европейские чемпионаты уже подошли к концу, стадии квалификации еврокубков уже стартовали, а потому украинские клубы могут смело оценивать набор потенциальных соперников. Украину в следующем сезоне на иностранных полях представят Шахтер и Динамо - в Лиге чемпионов, Заря, Десна и Колос - в Лиге Европы.

Football.ua разобрался, с кем могут встретиться наши команды уже в дебютных поединках евротурнира.

Колос

Стартует со второго раунда квалификации Лиги Европы.

Подопечные Руслана Костышина выдали неимоверный дебютный сезон в УПЛ, забравшись в первую шестерку, а после и вовсе выиграв плей-офф за путевку в Лигу Европы. Понятно, что в первую очередь, те матчи (или матч) еврокубка для ковалевцев — огромный опыт, который не получишь в УПЛ.

Руслан Костышин поставил команде хорошую игру, а команд провела неплохое усиление состава. Ввиду того, что Колос дебютирует в еврокубках, коэффициент клуба высчитывается путем деления общего для УПЛ на количество участников (36,1/5=7,22).

Благодаря такому показателю ковалевцы сразу же могут выдохнуть — команды калибра Тоттенхэма и Милана им не достанутся. Потенциальными соперниками Колоса остаются представители скандинавских стран, Балкан, Израиля, Казахстана, и Беларуси. Быть может, ковалевцы уже во втором раунде квалификации сойдутся с Шахтером Венидуба.

Отметим, что противостояние состоится в рамках одного поединка 17 сентября.

Десна

Стартует с третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Еще одним дебютантом от Украины в еврокубках станет Десна. Александр Рябоконь собрал отличный состав и готов решать сложные задачи. Как и Колос, черниговцы получили коэффициент 7,22. Однако тут данный показатель сулит лишь плохие новости.

Десна будет не сеяной в третьем раунде квалификации, а потому может ожидать очень непростого соперника. Опять же, тут могут попасться Тоттенхэм и Милан,также есть Спортинг Л, ПСВ, Вольфсбург, Галатасарай или Рейнджерс.

Тем не менее, не стоит сразу хоронить "северян". Черниговцы показали, что могут дать отпор Динамо и в какой-то степени Шахтеру, а потому АПОЭЛ, БАТЕ, АЕК, Марибор, Хапоэль или Росенборг не станут непроходимым соперником. Более того, можно встретиться с Мальме. У украинской команд будет шанс вернуть должок за Динамо.

Отметим, что противостояние состоится в рамках одного поединка 24 сентября.

В четвертом раунде квалификации Колос и Десна будут не сеяными, а потому тут можно смело ожидать встречи с Миланом или не менее сильным оппонентом.

Отметим, что противостояния пройдут в рамках двух матчей, даты пока что неизвестны.

Заря

Стартует с группового этапа Лиги Европы.

Заря уже достигла того уровня, когда их выход в групповой этап Лиги Европы воспринимается с негодованием и непониманием того, чего команда не боролась за Лигу чемпионов. Луганчане уже лишились нескольких лидеров, а потому Виктору Скрипнику пришлось выстроить обновленную команду, способную дать бой в Европе.

Отталкиваясь от коэффициента команды, 12,5, луганчане могут рассчитывать на третью корзину при жеребьевке. Есть минимальный шанс оказаться во второй корзине, но это что-то на грани фантастики. Также есть небольшая вероятность оказаться в четвертой корзине.

Из первой на луганчан среди прочих могут выйти Арсенал, Рома, Наполи, Байер, Вильярреал. Из второй корзины могут достаться Вольфсбург, Динамо З или ПСВ. Если Заря все-таки не окажется в третьей корзине, то оттуда можно получить Лестер.

В четвертой корзине тоже есть неприятные соперники — Лилль, Хоффенхайм и даже непредсказуемый Вольфсбергер.

Динамо

Стартует с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Вот постепенно мы добрались и до нашего представителя в главном еврокубковом турнире. Главный вопрос: как долго Динамо будет в нем играть. Для прохода в групповую стадию придется преодолеть барьер из двух непростых оппонентов.

При самом неудачном стечении обстоятельств киевляне отправятся в групповой этап Лиги Европы и получат место в первой корзине, но Мирча Луческу не для этого приходил, так что поговорим о более радужных сценариях.

В третьем квалификационном раунде киевляне будут сеяными и могут попасть на АЗ или ПАОК, однако благодаря высокому рейтингу не встретятся с Бенфикой и Гентом.

Матчи третьего раунда будут проходить в рамках одного поединка, раунд плей-офф будет состоять из двух матчей.

Шахтер

Стартует с группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер благодаря золотым медалям чемпионата Украины гарантировал себе участие в групповой стадии главного европейского турнира. "Горняки" при жеребьевке будут находиться во второй корзине, чем обезопасили себя от встречи с Манчестер Сити (!), Барселоной, Челси, МЮ, Атлетико и Боруссией Д.

Из первой корзины "горняки" могут получить Реал, Ливерпуль, Ювентус, Баварию или ПСЖ.

С третьей же могут быть не лучшие подарки в виде Лейпцига, Лацио или Аякса. В четвертой корзине могут попасться Аталанта и Боруссия М. Время и даты матчей пока что неизвестны.