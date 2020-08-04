Два центральных защитника восстанавливаются после повреждений.
Денис Попов, фото getty images
04 августа 2020, 01:05
Денис Попов и Никита Бурда не принимали участие в тренировке с командой из-за мышечных травм, сообщает официальный сайт киевлян.
Молодой защитник наблюдал за процессом с трибуны, а Бурда проводил восстановительные процедуры.
С трибун за происходящим также наблюдало руководство клуба — Григорий Суркис, Игорь Суркис и Алексей Михайличенко.
Напомним, что после травмы также восстанавливается вингер киевлян Беньямин Вербич.