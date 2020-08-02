Украина

Стали известны сроки реабилитации вингера.

Беньямин Вербич перенес операцию в Германии и будет восстанавливаться ближайший месяц.

"Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки – это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц", — приводит слова врача официальный сайт киевлян.

Напомним, что пока Вербич не может тренироваться, Динамо ведет переговоры с вингером Атлетико Минейро Маркиньосом.