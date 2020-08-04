Молодой игрок рассказал о подготовке к новому сезону.
Александр Сафронов, СК Днепр-1
04 августа 2020, 06:50
Защитник Александр Сафронов рассказал о своем возвращении в Днепр-1 из аренды в эстонской Левадии.
"Настроение сейчас хорошее не только у меня, но и у всей команды. Сейчас настойчиво готовимся к новому сезону.
За день до очередной игры чемпионата Эстонии позвонил мой агент и сказал, что Днепр-1 хочет, чтобы я вернулся уже сейчас. После этого я уже решал все дела с руководством Левадии, чтобы вернуться в Днепр.
За это время, наверное, стал более самостоятельным. Конечно, эстонский язык я не выучил, но, думаю, что футбольное поле все покажет.
Основной состав? Конечно, любой футболист к этому стремится. Перед собой лично я устанавливаю только самую высокую планку", – рассказал Сафронов в интервью официальному сайту клуба.
Сафронов присоединился к Левадии в январе этого года на правах аренды. В составе эстонского клуба 21-летний игрок провел 8 матчей и забил 2 гола.