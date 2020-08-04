Украина

Нападающий днепрян рассказал о эмоциях после перехода.

Артем Довбик вернулся в Днепр-1 после периода выступлений в чемпионате Дании в Митьюлланде и Сеннерюске и готов выкладываться на максимум.

"Эмоции только положительные, ведь вернулся в коллектив, где все начиналось. Рядом много знакомых лиц, поэтому настроение очень хорошее.

Игра в Дании? Конечно, для меня это был большой опыт, ведь новая страна, новый язык — все это было очень интересно. Хотелось бы выступить лучше, но получилось так, как получилось. Однако в любом случае для меня, как для профессионального футболиста, это был замечательный опыт, и это только для меня плюс, как для игрока.

Контракт подписал на три года, поэтому буду отдаваться на полную, а дальше уже посмотрим. Трудно что-то загадывать наперед", — приводит слова нападающего официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что в следующем сезоне руководство днепрян планирует попасть в Лигу Европы.