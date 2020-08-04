Украина

Киевляне продолжают готовиться к новому сезону, где им предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо провело первый двусторонний спарринг под руководством нового тренера Мирчи Луческу, сообщил официальный сайт клуба.

Из-за травм не смогли сыграть центральные защитники Никита Бурда и Денис Попов, а также вингер Беньямин Вербич. В то же время, Жерсон Родригес и Богдан Леднев поиграли за обе команды.

Динамовцы в зеленых манишках дважды проигрывали по ходу матча, но сумели собраться и добыть победу 4:2.

Динамо (зеленые) — Динамо (оранжевые) 4:2

Голы: Дуэлунд, Русин, Булеца, Шапаренко – Буяльский, Шепелев.

Хавбек "бело-синих" Николай Шапаренко, комментируя работу с новым тренером, отметил, что у Мирчи Луческу европейский подход к делу.