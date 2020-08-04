Украина

Полузащитник Динамо рассказал о первых днях подготовки к сезону.

Николай Шапаренко отметил европейский подход к работе Мирчи Луческу, рассказал о мотивации на ближайший сезон и поблагодарил руководство за доверие.

"Сейчас, в первое время, мы знакомимся с новыми упражнениями. Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом. У Луческу европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования.

Был ли индивидуальный разговор с Луческу? Пока нет. Он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он видит ее, что хочет видеть от нас.

Главная наша мотивация — стать теми, кем нас уже долгое время хотят видеть болельщики — чемпионами. Конечно, то, что Игорь Михайлович приезжает и поддерживает нас сейчас, многого стоит. Это значит, что в нас верят, и мы должны оправдать это доверие", — приводит слова Шапаренко официальный сайт киевлян.

Напомним, что тренировочное занятие из-за повреждений пропустили Денис Попов и Никита Бурда.