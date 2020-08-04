Украинец Евгений Новак продолжит карьеру на родине.
фото Александра Карпова
04 августа 2020, 15:01
Защитник Евгений Новак заключил двухлетний контракт с Колосом из Ковалевки, сообщил агент игрока Александр Карпов. 31-летний защитник присоединился к клубу на правах свободного агента.
Предыдущие пять лет Новак выступал за Вардар из столицы Северной Македонии Скопье. Вместе с командой он выиграл три чемпионата страны.
Также Колос арендовал у Динамо полузащитников Никиту Кравченко и Евгения Смирного.
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Колос сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы. Своего соперника ковалевцы узнают 31 августа, а матч состоится 17 сентября.