Украина

Игроки проведут следующий сезон в клубе из Ковалевки.

Полузащитники Динамо Евгений Смирный и Никита Кравченко перешли в Колос, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Игроки киевлян присоединились к клубу из Ковалевки на правах годичной аренды.

Смирный уже выступал в составе Колоса в минувшем сезоне, где провел 25 матчей в УПЛ и отличился пятью голами. Кравченко во второй половине сезона-2020/21 защищал цвета Олимпика, где отыграл 12 поединков в УПЛ и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Динамо готово продать полузащитника Виктора Цыганкова.