Украина

Контракт украинского нападающего подошел к своему завершению.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Максимом Дегтяревым.

Контракт 27-летнего украинца с донецким клубом завершился, и стороны приняли решение его не продлевать. Футболист получил статус свободного агента.

Максим Дегтярев выступал за Олимпик с лета 2018 года. В сезоне-2019/20 форвард провел в рамках украинской Премьер-лиги шесть матчей, в которых забил пять голов.

Напомним, ранее стан "олимпийцев" также покинули Владимир Крынский, Павел Ксенз, Виталий Балашов, Никита Кравченко и Назар Вербный.