Украина

Football.ua предлагает пофантазировать о том, какие эмблемы могли бы использовать украинские команды.

Карпаты представили новую эмблему, которая должна символизировать перемены в клубе. Львовяне не стали заморачиваться с дизайном и использовали готовый шаблон.

В новом видео на канале "Бей-Беги" мы попытались представить, как бы выглядели эмблемы клубов УПЛ, если бы они были сделаны по примеру других известных клубов. Как можно обыграть ромб в эмблеме Динамо и какой город-побратим Донецка мог бы подарить эмблему Шахтеру?