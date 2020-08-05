Украина

Львовяне презентовали новую эмблему, которая вызывает вопросы.

Официальный сайт Карпат сообщил, что клуб в будущем ждут большие изменения, посему было решено изменить дизайн эмблемы команды.

Лого выполнено в более минималистическом стиле, сохраняя клубные зелено-белые цвета. Другое дело, что за основу эмблемы был взят стоковый логотип из интернета, который можно приобрести за 10 долларов на сайте IStock.

Кроме того, львовяне сообщают, что прежний герб команды будет принадлежать болельщикам, так как клуб передаст права на владение эмблемой гражданской организации "Ультрас Карпат".

Ранее сообщалось, что львовяне, который досрочно завершили выступления в УПЛ, начнут новый сезон со Второй лиги.