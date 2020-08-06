Украина

Football.ua пошел по стопам львовских Карпат, и отправился на фотохостинги за поисками "свежих" идей для украинских клубов.

Карпаты новый логотип делали просто — взяли стоковое изображение, изменили название и цвет. На этом, пожалуй, все. Никаких ассоциаций или чего-либо еще с клубом, в новом лого не наблюдается.

Мы пофантазировали, а что, если все клубы УПЛ последовали примеру львовского клуба?

Когда-то, у команды из Кировоградской области эмблема представляла из себя ленту, в которую отчасти был завернут футбольный мяч. Поскольку в современных условиях производство настолько сложные фигуры не приветствуются, то на помощь может вполне прийти базовый шаблон. Зато, ничего лишнего, да и цвета клуба сохранены в полном объеме.

Донецкий Олимпик не так уж и давно освежил свой бренд, поэтому вряд ли бы проявил инициативу в повторном прохождении этой сложной процедуры. Впрочем, шаблонный вариант не так уж сильно отличается от полученного "олимпийцами" в итоге. Вот только без символической "донецкой розы" придется обойтись, иначе в бюджет в 10$ можно и не поместиться.

С Мариуполем и Колосом исполнение получилось достаточно простым, но оно вполне отражает выступление команд в этом сезоне. Приазовцы явно огорчили своих болельщиков не выходом в финал Кубка Украины и поражением "колоскам" в битве за место в квалификации к Лиге Европы, поэтому их главный символ — чайка — покинул эмблему. С Колосом все понятно — главная "темная лошадка" верхней шестерки команд стала чуть ли не самым обсуждаемым клубом в заключительной фазе сезона, поэтому такое достижение дебютного сезона можно и увековечить соответствующими тонами нового логотипа.

Если ПФК Львов корона на эмблеме полагается по месту прописки, то киевскому Динамо она досталась за почитание славной истории клуба и верное хранение традиций даже в сложные периоды этапа становления нового коллектива. Подобный орнамент есть на эмблеме черниговской Десны, но он там появился как фрагмент облачения главного тренера Александра Рябоконя — лучшего наставника сезона УПЛ-2019/20 по мнению нашей редакции и читателей. Для луганской Зари были выделены лавровые венки в честь завоевания третьей строчки турнирной таблицы и попадания напрямую в групповой этап Лиги Европы.

Днепряне получили крылья на эмблему как символ стремления к новым достижением в следующем сезоне, а мяч будет им напоминать то, чего не хватило для достижения поставленных задач в прошлом — с таким подбором игроков в атаке от команды Михайленко, будем честны, хотелось видеть большего. У Шахтера также на предложенном варианте есть крылья, но они вынесены на верхнюю часть логотипа, что символизирует собой инструмент, которым "горняки" прокладывают дорогу для всех клубов УПЛ на международной арене.

Колоритный козак на эмблеме Ингульца из Петрово когда-нибудь сможет показать себя и в числе участников "элитного" дивизиона нашей страны, но пока команда выступает в Первой лиге, то уровень "пафоса" можно и поубавить до более скромной геральдики. Завершает нашу подборку спокойная эмблема полтавской Ворсклы, которая указывает на хладнокровный подход, который старается привить своим подопечный Юрий Максимов. Третья звезда, в данном случае, намекает на возможную очередную попытку оказаться в финале Кубка Украины.

Подводя определенный итог вышесказанному, можно смело утверждать, что на украинский футбол стоит порой посмотреть и под углом откровенного сарказма. И все бы ничего, но когда задевается история одного из определяющих клубов для истории всего западного региона нашей страны, то стоит ли искать наименее ресурсоемкий путь решения насущных проблем? Вопрос риторический и крайне дискуссионный, но на ошибках надо учиться.

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