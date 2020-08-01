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Football.ua подводит результаты процесса голосования по завершению сезона-2019/20.

Почти две календарные недели ушло на определение лучших из числа игроков в этом напряженном и продолжительном сезоне Украинской Премьер-лиги. Редакция нашего сайта высказала свое мнение по этому поводу, а читателям были предоставлены для выбора 53 футболиста, который распределились по тактической схеме 4-1-4-1. Кроме того, даже команде сезона нужен главный тренер, поэтому общественность нашего сайта могла отдать предпочтение либо одному из трех предложенных руководителей, либо выставить свою кандидатуру.

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший вратарь

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие защитники

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие полузащитники

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший нападающий

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший главный тренер

Лучший вратарь

Наш двухнедельный цикл материалов начинался с позиции в рамке ворот, а в голосование были отправлены голкипер Шахтера Андрей Пятов, страж ворот киевского Динамо — Георгий Бущан, а также игроки "ленточки" из луганской Зари и черниговской Десны: Никита Шевченко и Евгений Паст, соответственно. Лидерство Андрея Пятова (которого выдвинула наша редакция в качестве своего выбора) было достаточно прогнозируемым и в конкурсе зрительских симпатий. Всего приняло участие 5659 пользователей, а 50,4% голосов в пользу Пятова предсказать было достаточно сложно. Следом за ним, и это тоже неожиданно, расположился голкипер "северян" Евгений Паст с 19,9%. Альтернативой редакция видела Никиту Шевченко, но он в итоге набрал лишь 12,1%, уступив в 0,3 шкалы вратарю Динамо (12,4%).

При этом, читатели в комментариях смело выдвинули кандидатуру лучшего отражателя пенальти в этом году — Богдана Сарнавского из ПФК Львов — который в итоге набрал 28 лайков и упоминаний. Однако такая цифра все равно не позволила бы ему составить конкуренцию остальным претендентам.

Лучший левый защитник

До перехода к голосованию за лучших защитников дотерпели не все пользователи, а наибольший интерес аудитории вызвала кандидатура левого флангового оборонца (3888). Редакция выдвинула кандидатуру Исмаили, читатели ее поддержали, в большем своем числе (49,2%), однако Виталий Миколенко игрока Шахтера не отпустил от себя далеко — 37,2%. Замкнул тройку претендентов Богдан Михайличенко со скромными 12,0%.

Лучшие центральные защитники

В паре центральных защитников читатели предпочли наблюдать за Николаем Матвиенко (34,3% голосов) из донецкого Шахтера и Евгением Чеберко (24,3%) — представителем луганской Зари. Это полностью вторит выбору редакции сайта. Меньше всего симпатий вызвали кандидатуры Сергея Логинова (1,8%) из Днепра-1, а также Максима Имерекова (1,3%) из черниговской Десны.

При этом, партнер "северянина" по команде, Андрей Гитченко, сумел уйти от него в серьезный отрыв — 6,2%, за счет чего немного опередил Артема Шабанова из киевского Динамо. Игрок Ворсклы Владимир Чеснаков расположился между полюсами нижней части итогового списка с 3,4% голосов, а ближе остальных к лидирующей паре подобрался еще один игрок "горняков", Сергей Кривцов, с показателем в 18,1%. Всего участие в опросе приняли 3193 пользователя.

Лучший правый защитник

За кандидатуру правого флангового игрока обороны отдали свои голоса меньшая часть респондентов, среди голосований за защитников (3026), однако битва за эту позицию получилась чуть ли не самой горячей среди всех последующих выборов. Редакция со своей стороны выдвинула капитана черниговской Десны Дениса Фаворова, читатели его поддержали 35,5% голосов, однако игрок Зари Александр Тымчик (29,9%) и защитник Шахтера Додо (29,6%) были крайне близки к тому, чтобы в любой момент сместить "северянина" с престола. Голосование за футболиста Ворсклы Игоря Пердуту (3,5%) находилось на уровне статистической ошибки. Вполне возможно, что сказалась итоговая позиция его команды в таблице.

Лучший опорный полузащитник

За "опорника всея УПЛ" этого сезона отдали свои голоса 2975 респондентов, однако их выбор просто не оставил шансов всем участникам, кроме полузащитника Шахтера Тараса Степаненко (68,8%). Признаки жизни подавали лишь Сергей Сидорчук (13,2%) и Дмитрий Иванисеня (10,2%) из Динамо и Зари, соответственно, но зрители определились, используя принцип большинства. Владиславу Огири из Десны (3,1%) и Сергею Кравченко из Днепра-1 (3%) — благодарность за участие.

Лучший правый полузащитник

Динамо и Шахтер схлестнулись и в борьбе за звание лучшего правого полузащитника. Марлос (48,5%) забрал на себя большинство из общего числа голосов (2722), в то время как его партнер по команде Тете набрал всего 6,2%. За Марлосом пытался угнаться Виктор Цыганков (32,7%), но стартового задела хватило "горняку" для уверенного финиша. Больше, чем Тете сумел набрать голосов Владислав Кочергин из Зари (6,7%), а догнать игрока Шахтера, даже в суммарных усилиях, не сумели Владислав Калитвинцев (3,4%) и Валерий Лучкевич (1,7%).

Лучший центральный полузащитник

Алан Патрик и Виталий Буяльский знатно потолкались в центре полузащиты. Такое возможно в этом сезоне не только непосредственно на футбольном поле, но и в нашем голосовании по поводу лучшего игрока УПЛ на данной позиции. Из 2575 респондентов, свои голоса за бразильца из Шахтера отдали полноценные 40,6%, но даже такой высокий показатель не позволил ему сбить киевского динамовца с лидирующей позиции (48,1%). Читатели сосредоточили свой выбор исключительно между этими двумя кандидатами, поэтому шансов для Андрея Домбровского (2,7%), Андрея Богданова (3,5%) и Дмитрия Мишнева (1,7%) не было от слова "совсем". Редакция с выбором читателей солидарна.

Лучший атакующий полузащитник

Богдан Леднев из луганской Зари повторил подвиг Тараса Степаненко, и подчистую выгреб голоса болельщиков в номинации на своей позиции (62,8%). Из 2478 проголосовавших лишь 13,8%, отдало голоса его партнера по команде в лице Владлена Юрченко, которого обогнал в личной дуэли Маркос Антонио (14,4%). В тоже время, Владислав Кулач и Кирилл Ковалец забрали на себя менее 7% симпатий: 1,3% и 5,5%, соответственно.

Лучший левый полузащитник

Тайсона можно было много критиковать по ходу подошедшего к концу сезона, однако, когда пришла пора голосовать за лучшего левого полузащитника, бразилец из Шахтера вновь завоевал признание не только у нашей редакции, но и у болельщиков. 2531 проголосовавших, из них — 56,1% за Тайсона, а ближайший конкурент в лице Беньямина Вербича сумел набрать лишь 31,7%. Безальтернативная победа.

Среди преследователей Тайсона и Вербича набольшим вниманием были удостоены Дмитрий Хомченовский (4,3%), Сергей Булеца (2,9%) и Ибрагим Кане (2,6%). К слову, в этой номинации был установлен антирекорд нашего голосования — Евгений Морозко из Колоса набрал лишь 8 голосов (0,3%).

Лучший нападающий

В условиях футбольного поля Владислав Супряга с легкостью бы убежал и от Жуниора Мораеса, и от Александра Филиппова. Вот только в нашем голосовании именно форвард Шахтера одержал победу с 48,2% из 3397 голосов. Игрок Десны набрал 19,7%, хотя в комментариях и он, и Супряга, были в числе явных фаворитов. Пара из Зари — Кабаев и Громов — набрали на двоих менее четырех процентов (2% и 1,7%, соответственно). Не особо зацепил внимание болельщиков и Захеди Шахаб (1,1%). Выбор читателей наша редакция полностью разделила.

Лучший главный тренер

Голосование за лучшего наставника клуба УПЛ в подошедшем к концу сезоне стало очередным местом, где мнения редакции и читателей совпали. Вот только какой же горячей получилась схватка между Александром Рябоконем (40,6%) и Виктором Скрипником (31,4%), к которым из комментариев вполне уверенно присоединился наставник Колоса Руслан Костышин (42 упоминания и лайка от пользователей). Главный тренер Шахтера, Луиш Каштру, со своими 503 итоговыми голосами (15,6%), и близко не подошел к явным фаворитам этой гонки. Алексей Михайличенко, нетривиально выполнивший с Динамо задачу попадания в квалификационный раунд Лиги чемпионов, снискал некую расположенность болельщиков благодаря этому, набрав чуть менее десятой части от общей доли голосов, а именно 9,1% (295 голосов в абсолютных числах). Стоит полагать, что именно последовательность и выдержка в ожидании результата от Александра Рябоконя заставила болельщиков склонить свой выбор именно в сторону главного тренера Десны.

Подводя итог, можно уверенно утверждать, что мнения редакции сайта Football.ua и его читателей совпали в вопросе определения лучших игроков минувшего сезона Украинской Премьер-лиги. Итоговые команды получились полностью идентичными, так что каждого из выбранных футболистов можно поздравить сразу с двукратным признанием.

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