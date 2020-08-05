Украина

Кубок Украины-2020/21 стартует уже в конце августа этого года.

Дирекция по проведению Кубка Украины определилась с датами первого и второго этапов турнира в сезоне-2020/21, которые пройдут в рамках противостояния из одного матча.

Как сообщает официальный сайт УАФ, первый этап Кубка Украины состоится 25-26 августа, а участие в нем примут команды Первой лиги, Второй лиги и аматорские клубы.

Проведение второго этапа турнира запланировано на 29-30 августа. Его участниками станут победители первого этапа и 4-5 коллективов украинской Премьер-лиги, у которых будет наинизший рейтинг среди других команд высшего дивизиона страны.

Окончательная структура проведения Кубка Украины и количество участников станет известна тогда, когда Профессиональная футбольная лига Украины сформирует окончательный состав участников Первой и Второй лиг.