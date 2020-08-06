Украина

Вашему вниманию хайлайт футболиста, которого "сватают" в киевский клуб.

Защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш в межсезонье может стать игроком Динамо, утверждает авторитетное португальское издание Record.

По данным источника, киевляне уже связались с "зелеными львами", чтобы узнать стоимость 24-летнего футболиста, и намерены выиграть борьбу у Торино.

Вашему вниманию видеообзор игры Фернандеша на примере поединков в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что Динамо может продать нападающего Владислава Супрягу за 8-10 миллионов евро.