Киевляне хотят приобрести португальского центрбека.
Иванилду Фернандеш, Getty Images
06 августа 2020, 09:59
Защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш попал в сферу интересов Динамо, сообщает издание Record.
Киевляне намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и рассматривают возможность подписания португальского центрбека. Представители "бело-синих" уже направили запрос в португальский клуб о стоимости футболиста.
В подписании 24-летнего игрока также заинтересован Торино.
Во второй половине завершившегося сезона Фернандеш выступал на правах аренды в Ризеспоре, где провел 12 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Динамо запросило стоимость защитника Галатасарая Маркау.