Украина

Киевляне хотят приобрести португальского центрбека.

Защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш попал в сферу интересов Динамо, сообщает издание Record.

Киевляне намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и рассматривают возможность подписания португальского центрбека. Представители "бело-синих" уже направили запрос в португальский клуб о стоимости футболиста.

В подписании 24-летнего игрока также заинтересован Торино.

Во второй половине завершившегося сезона Фернандеш выступал на правах аренды в Ризеспоре, где провел 12 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Динамо запросило стоимость защитника Галатасарая Маркау.