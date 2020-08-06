Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Олимпик провел очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону, а соперником донецкого клуба стала Чайка из Второй лиги Украины.

Подопечные Игоря Климовского добыли ожидаемую разгромную победу, забив в ворота соперника пять безответных мячей.

Интересно также то, что за Олимпик выступил защитник Павел Ксенз, об уходе которого было объявлено пресс-службой "олимпийцев" в конце июля. По всей видимости, стороны рассматривают вариант с подписанием нового контракта.

Олимпик – Чайка 5:0

Голы: игрок на просмотре, 28, Завийский, 34, Шахаб, 79, 87, Тейшейра, 90.

Олимпик (первый тайм): Чекотун – Гришко, Снурницын (Гошкодеря, 30), Лебеденко, Цымбалюк (Завийский, 30), Ксенз (Лукьянчук, 30), Чогадзе, Политыло, Тейшейра (Шахаб, 30), Романовский (игрок на просмотре, 30), Кириленко.

Олимпик (второй тайм): Чекотун – Гошкодеря, Лукьянчук, Пасич, Лебеденко (Снурницын, 60), Завийский, Политыло (Романовский, 60), игрок на просмотре, Чогадзе (Тейшейра, 60), игрок на просмотре, Шахаб.