Украина

Представляем вашему вниманию обзор спарринга команды Игоря Климовского с представителем Второй лиги.

Олимпик дважды отыгрывался по ходу товарищеского матча с Диназом и сумел все-таки добыть ничью. Один из голов "олимпийцев" забил лучший игрок команды в прошлом сезоне Захеди Шахаб, а второй – футболист, находящийся на просмотре.

Олимпик (Донецк) – Диназ (Вышгород) – 2:2

Голы: Игрок на просмотре, 27, Бовтрук, 67 – Шахаб 58, игрок на просмотре 80.

Олимпик (первый тайм): Альими – Снурницын (Лукьянчук 30), Гошкодеря, Пасич (игрок на просмотре 30), Лебеденко, Цымбалюк, Кириленко (Чогадзе 30), игрок на просмотре (Политыло 30),Романовский, игрок на просмотре, Шахаб.

Олимпик (второй тайм): Альими –Лукьянчук, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Лебеденко (Снурницын 60), игрок на просмотре (Цымбалюк 65), Чогадзе, Романовский (игрок на просмотре 60), Политыло, игрок на просмотре (Пасич 75), Шахаб (Кириленко 60).

Диназ: Коростышевский, Грабчак, Гарбар, Волошин, Корешков, Игрок на просмотре, Петренко, Ичанский, Игрок на просмотре, Марченко, Апанчук.

На замену выходили: Крикнин, Крупниченко, Добровольский, Изотов, Бовтрук, Беспалый, Брыженко, Гида, Чернышов, Помазан, Игрок на просмотре.