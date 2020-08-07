Киевляне отправили в ворота соперника три безответных мяча.
фото Динамо
07 августа 2020, 19:54
Динамо встречалось с Вересом в рамках контрольного поединка и добилось разгромной победы.
Киевляне быстро открыли счет усилиям Дуэлунда, а Супряга удвоил преимущество спустя десять минут. Быстрый гол Де Пены во втором тайме подвел черту под итогом встречи.
Динамо — Верес 3:0
Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52
Отметим, что Мирча Луческу в данном поединке решил попробовать Александра Караваева на позиции левого защитника.