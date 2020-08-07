Украина

Киевляне отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Динамо встречалось с Вересом в рамках контрольного поединка и добилось разгромной победы.

Киевляне быстро открыли счет усилиям Дуэлунда, а Супряга удвоил преимущество спустя десять минут. Быстрый гол Де Пены во втором тайме подвел черту под итогом встречи.

Динамо — Верес 3:0

Голы: Дуэлунд, 6, Супряга, 16, Де Пена, 52

Отметим, что Мирча Луческу в данном поединке решил попробовать Александра Караваева на позиции левого защитника.