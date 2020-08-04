Киевляне проведут товарищескую встречу с Вересом.
Динамо - Верес, ФК Динамо
04 августа 2020, 10:57
Динамо проведет контрольный поединок с Вересом в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Встреча команд состоится 7 августа на тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе. Этот матч станет первым для Мирчи Луческу во главе "бело-синих".
Динамо начало подготовку к сезону-2020/21 30 июля. Для Вереса же этот спарринг станет одним из этапов подготовки к стыковым матчам за место в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что Динамо провело первую двусторонку под руководством Луческу.