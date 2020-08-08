Украина

Киевляне определились со вторым соперником на тренировочных сборах.

Динамо сыграет контрольный поединок против Десны во вторник, 11 августа, гласит официальный сайт киевлян.

О времени начала поединка будет сообщено дополнительно позже.

Два дня назад подопечные Александра Рябоконя уже встречались с молодежной командой Динамо, расписав ничью — 2:2