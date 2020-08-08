Украина 08 августа 2020, 13:13 Динамо проведет спарринг с Десной Киевляне определились со вторым соперником на тренировочных сборах. фото Динамо 08 августа 2020, 13:13 Динамо сыграет контрольный поединок против Десны во вторник, 11 августа, гласит официальный сайт киевлян. О времени начала поединка будет сообщено дополнительно позже. Два дня назад подопечные Александра Рябоконя уже встречались с молодежной командой Динамо, расписав ничью — 2:2 Напомним, что Динамо в первом матче Луческу разгромило Верес. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте