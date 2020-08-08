Украина

Хавбек донецкого клуба также поделился ожиданиями от следующего сезоне и

Полузащитник Олимпика Евгений Цымбалюк поделился мнением о новых подписания своей команды, а также рассказал об игроках, которые продолжат защищать цвета донецкого клуба в следующем сезоне.

"Да, есть много новичков, некоторые игроки покинули клуб. Приходится налаживать новые связи на поле. С другой стороны, основа останется: Лебеденко, Пасич, Снурницин, Политыло, Шахаб..."

Игорь Климовский был назначен на пост постоянного наставника Олимпика, хотя раньше он исполнялся обязанности главного тренера.

"Мне кажется, это придало ему уверенности. Он шел к этому и хотел. Чувствует в себе силу и хочет передать ее нам. Игорь Петрович очень ценит доверие руководства! Работая рядом с другими тренерами, он, как я вижу, взял что-то у каждого из них".

Евгений Цымблюк также поделился ожиданиями от следующего сезона и заявил о желании вновь сыграть в Лиге Европы.

"Сезон провели неудачно. А что еще можно сказать, если перед нами была задача пробиться в первую шестерку, но мы её не выполнили? Нам хочется снова сыграть в Лиге Европы — тот опыт очень понравился".

"Надеюсь. Уверен, шанс на пятое место будет у многих команд (в следующем сезоне — прим. ред.) Если играть так, как в конце прошлого сезона, — все должно получиться. Тем более у всех перед глазами положительный пример Колоса!" — приводит слова Цымбалюка официальный сайт Олимпика.

Напомним, ранее стан "олимпийцев" покинули Владимир Крынский, Павел Ксенз, Виталий Балашов, Никита Кравченко и Назар Вербный и Максим Дегтярев.