Украина 08 августа 2020, 22:45 Пиварич попрощался с Динамо Киев Хорватский защитник покинул стан "бело-синих" на правах свободного агента. Йосип Пиварич, ФК Динамо Киев 08 августа 2020, 22:45 Контракт защитника Йосипа Пиварича с Динамо подошел к своему завершению, и киевский клуб ранее объявил о том, что не будет его продлевать. 31-летний хорват в своем Instagram попрощался с "бело-синими", поблагодарив болельщиков за поддержку и руководство за доверие. "Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал". "Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо, буду болеть за вас", — написал Пиварич. Посмотреть эту публикацию в Instagram Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! 🙏🏻💙🤍🙌🏻 @fc_dynamo_kyiv Публикация от Josip Pivarić (@josip_pivaric19) 8 Авг 2020 в 8:59 PDT Напомним, что за Динамо вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах. Люди Йосип Пиварич Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте