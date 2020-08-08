Украина

Хорватский защитник покинул стан "бело-синих" на правах свободного агента.

Контракт защитника Йосипа Пиварича с Динамо подошел к своему завершению, и киевский клуб ранее объявил о том, что не будет его продлевать.

31-летний хорват в своем Instagram попрощался с "бело-синими", поблагодарив болельщиков за поддержку и руководство за доверие.

"Хочу сказать огромное спасибо Динамо за чудесные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал".



"Киев навсегда останется в моем сердце, я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо, буду болеть за вас", — написал Пиварич.

Напомним, что за Динамо вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах.