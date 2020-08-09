Полузащитник киевской команды будет бороться за место в составе.
Сергей Булеца, ФК Динамо
09 августа 2020, 21:59
Сергей Булеца выступал в прошлом сезоне в аренде за Днепр-1. Хавбек вернулся в Динамо и хочет побороться за место в составе под руководством Мирчи Луческу.
"Сейчас у команды новый тренер, изменились и тренировки. Всех ребят, в принципе, знаю, поэтому тренировочный процесс проходит в положительных эмоциях".
О тренировках Луческу:
"Конечно. Здесь все быстрее, интенсивнее. На тренировках играем только в два касания. Отрабатываем этот момент, чтобы играть так же и в матчах, не терять мяч в простых ситуациях".
О спарринге с Вересом:
"Мы работаем только первую неделю. Думаю, для первой недели мы нормально сыграли, не теряли мяч в простых ситуациях. Постоянно нарабатываем это на тренировках — получается и в игре".
"Нас собирают на теорию, общаемся. Тренер указывает нам на ошибки, объясняет, как лучше действовать на поле. На тренировках тоже подсказывает, как мы должны играть на своих позициях".
О целях:
"Конечно, хочется остаться в Киеве. Динамо есть Динамо. А там — посмотрим. На мою позицию претендуют 4-5 игроков, но я буду бороться", — приводит слова Сергея Булецы официальный сайт Динамо.