Украина

Полузащитник киевской команды будет бороться за место в составе.

Сергей Булеца выступал в прошлом сезоне в аренде за Днепр-1. Хавбек вернулся в Динамо и хочет побороться за место в составе под руководством Мирчи Луческу.

"Сейчас у команды новый тренер, изменились и тренировки. Всех ребят, в принципе, знаю, поэтому тренировочный процесс проходит в положительных эмоциях".

О тренировках Луческу:

"Конечно. Здесь все быстрее, интенсивнее. На тренировках играем только в два касания. Отрабатываем этот момент, чтобы играть так же и в матчах, не терять мяч в простых ситуациях".

О спарринге с Вересом:

"Мы работаем только первую неделю. Думаю, для первой недели мы нормально сыграли, не теряли мяч в простых ситуациях. Постоянно нарабатываем это на тренировках — получается и в игре".

"Нас собирают на теорию, общаемся. Тренер указывает нам на ошибки, объясняет, как лучше действовать на поле. На тренировках тоже подсказывает, как мы должны играть на своих позициях".

О целях:

"Конечно, хочется остаться в Киеве. Динамо есть Динамо. А там — посмотрим. На мою позицию претендуют 4-5 игроков, но я буду бороться", — приводит слова Сергея Булецы официальный сайт Динамо.