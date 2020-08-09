С понедельника словенец приступит к беговой работе.
БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ, ФОТО: ФК ДИНАМО
09 августа 2020, 22:24
На прошлой неделе официальный сайт Динамо сообщил, что Беньямин Вербич перенес операцию в Германии.
Сегодня, 9 августа, словенский футболист наблюдал за тренировочным процессом партнеров по команде. Примечательно, что 26-летний игрок еще ни разу не пропустил тренировку "бело-синих".
Вербичу сняли швы, и уже с понедельника он будет заниматься беговой работой.
Ранее сообщалось, что восстановление Вербича займет месяц.