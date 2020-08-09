Украина

С понедельника словенец приступит к беговой работе.

На прошлой неделе официальный сайт Динамо сообщил, что Беньямин Вербич перенес операцию в Германии.

Сегодня, 9 августа, словенский футболист наблюдал за тренировочным процессом партнеров по команде. Примечательно, что 26-летний игрок еще ни разу не пропустил тренировку "бело-синих".

Вербичу сняли швы, и уже с понедельника он будет заниматься беговой работой.

Ранее сообщалось, что восстановление Вербича займет месяц.