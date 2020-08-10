Украина 10 августа 2020, 01:00 Новый микроцикл Динамо: работа над контролем мяча Вашему вниманию видео с тренировочного процесса игроков киевской команды. Фото: ФК Динамо 10 августа 2020, 01:00 Во время игровой части тренировки Динамо отрабатывало тактические элементы, особое внимание посвятив удержанию мяча и перемещению с ним. Кроме того, тренерский штаб подготовил для игроков несколько новых упражнений. Видео с тренировки: Ранее сообщалось, что у двух игроков Динамо выявили коронавирус. Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте