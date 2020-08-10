Во время игровой части тренировки Динамо отрабатывало тактические элементы, особое внимание посвятив удержанию мяча и перемещению с ним.

Кроме того, тренерский штаб подготовил для игроков несколько новых упражнений. 

Видео с тренировки

Ранее сообщалось, что у двух игроков Динамо выявили коронавирус