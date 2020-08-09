Украина

Назарий Русин и Роман Вантух отправились на карантин.

Официальный сайт Динамо сообщил, что у Назария Русина и Романа Вантуха обнаружен коронавирус.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха. После этого всем игрокам Динамо в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус.

Все остальные результаты оказались негативными. Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин", — гласит заявление на официальном сайте Динамо.

При этом тренировочный процесс продолжается в обычном режиме. Медперсонал внимательно следит за игроками, тренерами и работниками клуба.

Отметим, что также коронавирус выявили у одного из игроков академической группы 2006 года рождения: вся команда отправилась на двухнедельный карантин.