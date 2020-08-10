Украина

Опытный защитник продолжит карьеру в полтавской команде.

Сергей Яворский определился с новым клубом. Как сообщил официальный сайт Ворсклы, 31-летний футболист подписал соглашение с клубом, которое рассчитано на два сезона.

Предыдущим клубом Яворского был Мариуполь, в составе которого он провел десять сезонов, с перерывами на Оболонь, Олимпик и Тобол.

В сезоне-2019/20 Яворский отыграл 22 матча за Мариуполь в УПЛ: на его счету одна результативная передача.