Украина

Нападающий Фортуны и сборной Турции Кенан Караман может усилить вице-чемпиона Украины.

Турецкое издание Fotomac сообщает, что в трансфере Карамана в Динамо заинтересован лично Мирча Луческу. Отмечается, что 26-летний футболист уже знает об интересе Луческу и также хочет поработать c ним.

Именно румынский специалист привлекал Карамана в сборную Турцию, когда был ее тренером.

Контракт Карамана с Фортуной истекает летом следующего года, но после вылета команды из Бундеслиги футболист сообщил руководству о желании сменить клубную прописку. В его контракте прописана сумма отступных в размере 2 миллионов евро.

Кенан является универсалом и способен играть как в центре атаки, так и на флангах и даже под нападающим. Кроме Динамо, игроком всерьез интересуются турецкие гиганты — Галатасарай и Фенербахче.

Караман в прошлом сезоне провел 20 матчей за Фортуну в Бундеслиге, отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее Динамо оформило первый трансфер при Мирчи Луческу.