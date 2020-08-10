Украина

Президент УАФ подтвердил, что заболел COVID-19.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определено, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я".

"Забегая вперед — чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи".

"Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачено ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле", — написал Павелко в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус также обнаружен у полузащитника Зари Дмитрия Иванисени.