Украина

У полузащитника Зари и сборной Украины Дмитрия Иванисени обнаружен Covid-19.

Дмитрий Иванисеня почувствовал недомогание 6-го августа, из-за чего его оперативно отправили для сдачи ПЦР-теста.

Официальный сайт Зари сообщает, что по результатам теста у игрока диагностирован коронавирус. Как итог, Иванисеню отправили на двухнедельную самоизоляцию.

Отмечается, что самочувствие у полузащитника хорошее, но присутствуют жалобы на отсутствие вкуса и обоняния. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врача команды и в ближайшие дни будет проведет повторный тест.

Также Заря уверяет, что клубом были приняты все необходимые меры.

Во-первых, 7 августа вечером было принято решение приостановить тренировочный процесс на 8 и 9 число и отправить команду на самоизоляцию. В известность об этом случае, согласно требованиям, немедленно были поставлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ.

Во-вторых, полностью вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование накануне утром. Вечером были получены результаты. Все они отрицательные.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у двух игроков Динамо.