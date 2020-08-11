Сейчас Ривалдиньо защищает цвета румынского Вииторула.
Ривалдиньо, Вииторул
11 августа 2020, 18:32
Форвард Вииторула Ривалдиньо, приходящийся сыном обладателю Золотого мяча Ривалдо, входит в список целей киевского Динамо, сообщает Sport.ro.
Издание также сообщает, что польская Краковия уже согласовала трансфер с Вииторулом, и от подписания бразильца ее отделяет только согласие самого футболиста. Также интерес к бразильцу приписывали клубам из ОАЭ и варшавской Легии.
В сезоне-2019/20 Ривалдиньо, забил 11 голов и отличился одним ассистом в 28 играх чемпионата Румынии.
Еще одним нападающим, которого иностранные СМИ связывают с киевским Динамо, является форвард Фортуны Дюссельдорф Кенан Караман.