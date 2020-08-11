Украина

Как правило, 22-летний футболист пропускает спарринги из-за травм.

Во вторник, 11 августа, Динамо провело встречу против Десны в товарищеском матче.

Во втором тайме на поле вышел Виктор Цыганков, который отличился забитым голом, но не реализовал одиннадцатиметровый.

22-летний футболист сыграл в первом товарищеском матче за Динамо за 27 встреч. Все предыдущие 26 спаррингов он пропустил преимущественно из-за травм.

До матча против Десны, последний товарищеский матч за киевлян Цыганков отыграл в апреле 2019 года, когда "бело-синие" одолели Ворсклу.