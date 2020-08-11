Украина

Полузащитник Динамо высказался о поражении от Десны в спарринге.

Динамо потерпело поражение от Десны в товарищеском матче (1:2), который прошел в рамках подготовки к следующему сезону. Полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский поделился мнением о результате встречи и работе под руководством Мирчи Луческу.

"Моментами игра удавалась нам неплохо, но, безусловно, чувствуется, что мы еще мало времени готовимся. Это был только наш второй контрольный поединок, мы работаем с новым главным тренером, но еще не все его требования выполняем досконально. Словом, пока не все получается".

"Да, Десна — более сильный соперник. При всем уважении к «Вересу» играть с командами Премьер-лиги намного интереснее и сложнее. Особенно, когда они играют против «Динамо», словно это их последний матч".

"В физическом плане все нормально. У нас интенсивные, тяжелые тренировки, мы все делаем с мячом, поэтому и в играх сил вполне хватает. Думаю, если не на 100%, то на 90% мы готовы точно. В субботу нам предстоит провести еще одну контрольную игру с житомирским «Полесьем», в ней должно лучше удаваться взаимодействовать на поле и воплощать наигранные схемы и комбинации. Будем стараться выполнять то, что потребует от нас тренерский штаб".

"Любой новый тренер, который приходит в команду, все меняет под себя и под свое видение. Поэтому и сейчас Луческу все делает согласно своим представлениям и взглядам. Он хочет донести нам свои идеи и требования, которые мы должны выполнять на футбольном поле и вне его".

"Луческу разговаривает во время тренировок, подзывает к себе после занятий, спрашивает о самочувствии и прочем. То есть, могу сказать, что относится внимательно. К себе лично он не вызывал, поскольку в команде много людей, он пока со всеми знакомится и привыкает", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.