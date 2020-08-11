Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Динамо провело товарищеский матч с Десной, победителем которого стал черниговский клуб (1:2).

Счет в матче открыл Филиппов на 32-й минуте, однако во втором тайме Цыганкову удалось вернуть равновесие на табло.

Тем не менее, уже спустя минуту Шевцов вновь вывел Десну вперед и принес ей победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Десна:

Динамо – Десна 1:2

Голы: Цыганков, 80 – Филиппов, 32, Шевцов, 81.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный, 46) – Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81) – Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46) – Супряга (Соль, 65).

Десна (стартовый состав): Паст – Конопля, Имереков, Тамм, Западня – Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов – Будковский, Филиппов.