Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.
Динамо — Десна, Фото ФК Динамо Киев
11 августа 2020, 23:58
Динамо провело товарищеский матч с Десной, победителем которого стал черниговский клуб (1:2).
Счет в матче открыл Филиппов на 32-й минуте, однако во втором тайме Цыганкову удалось вернуть равновесие на табло.
Тем не менее, уже спустя минуту Шевцов вновь вывел Десну вперед и принес ей победу.
Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Десна:
Динамо – Десна 1:2
Голы: Цыганков, 80 – Филиппов, 32, Шевцов, 81.
Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный, 46) – Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81) – Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46) – Супряга (Соль, 65).
Десна (стартовый состав): Паст – Конопля, Имереков, Тамм, Западня – Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов – Будковский, Филиппов.