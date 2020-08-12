"Желто-черные" сохранили своих ключевых игроков.
Игроки Александрии, ФК Александрия
12 августа 2020, 16:53
Александрия продлила соглашения с пятью игроками основного состава перед началом следующего сезона, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Годичные контракты с "желто-черными" подписали голкипер Юрий Панькив, защитник Павел Пашаев и нападающий Артем Ситало. Подписи под полугодичными договорами с клубом поставили полузащитники Алексей Довгий и Василий Грицук.
В завершившемся сезоне УПЛ Александрия финишировала на 5-м месте, но не смогла пробиться в еврокубки через плей-офф.
Ранее сообщалось, что Владимир Шаран останется во главе Александрии в следующем сезоне.