Украина

"Желто-черные" сохранили своих ключевых игроков.

Александрия продлила соглашения с пятью игроками основного состава перед началом следующего сезона, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Годичные контракты с "желто-черными" подписали голкипер Юрий Панькив, защитник Павел Пашаев и нападающий Артем Ситало. Подписи под полугодичными договорами с клубом поставили полузащитники Алексей Довгий и Василий Грицук.

В завершившемся сезоне УПЛ Александрия финишировала на 5-м месте, но не смогла пробиться в еврокубки через плей-офф.

Ранее сообщалось, что Владимир Шаран останется во главе Александрии в следующем сезоне.