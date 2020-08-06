Украина

Александрия приступила к подготовке к следующему сезону.

У футболистов Александрии завершился отпуск, поэтому они вернулись в расположение команды для подготовки к следующему сезону. Однако не все игроки присоединились к стану александрийцев.

Главный тренер Владимир Шаран признался, что защитник Каспарс Дубра остался в Латвии, поскольку его контракт подошел к своему завершению. Аналогичная ситуация и с некоторыми другими футболистами Александрии, но клуб работает над решением этой проблемы.

"Вчера футболисты вернулись из отпуска. Мы провели общее собрание. Проверили физическое состояние, прошли тест на коронавирус, потом была пробежка. Вообще, тренерским штабом запланирован плотный график тренировок с акцентом на физическую подготовку ребят".

"Вернулись почти все. Каспарс Дубра пока остался дома – в Латвии. Но у него, как и у многих футболистов, завершился контракт с клубом. Главное, что ребята хотят продолжить карьеру в нашей команде. Например, полузащитник словацкого ДАК 1904 Максим Третьяков, который находился у нас в аренде, сейчас решает вопрос со своим клубом относительно дальнейшей судьбы именно в Александрии".

"Максим хочет остаться у нас, поэтому первоочередная задача и руководства, и тренерского штаба – подписать с футболистами новые контракты. Это действительно хорошие исполнители, которые уже стали частью Александрии. Надеюсь, мы договоримся с ними".

"На данный момент из дубля в основной состав будут переведены два игрока — Максим Ивахно и Денис Подручный. Они неплохо себя проявили в молодежном составе. Посмотрим, смогут ли эти футболисты быть полезными для основы. Спарринги все покажут, но потенциал у этих молодых исполнителей есть.", — приводит слова Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, ранее защитник Антон Шендрик покинул Александрию и принял решение продолжить карьеру в "чемпионате Крыма", заключив контракт с Крымтеплицей.