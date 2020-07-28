Украина

Слухи об уходе тренера не подтвердились.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран будет работать с командой и в следующем сезоне. Об этом заявил сам специалист после разговора с президентом клуба.

"Команда ушла в отпуск. С 5-го августа будем готовиться в Александрии. Договариваемся о спаррингах, в процессе определимся с контрактами футболистов", — цитирует Шарана твиттер Александрии.

"Общались сегодня (27 июля – прим.) с президентом – работаем дальше и надеемся на лучший результат в следующем сезоне".

Александрия финишировала на 5-м месте в Премьер-лиге, но по новому регламенту была вынуждена сразиться за место в квалификации Лиги Европы в дополнительном плей-офф. В полуфинале команда Владимира Шарана уступила Мариуполю (1:2) и теперь точно не сыграет в еврокубках в следующей кампании.