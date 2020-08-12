Украина

Наставник днепровского клуба высказался о победе над Зарей в спарринге.

Днепр-1 добыл волевую победу над Зарей в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к следующему сезону. Главный тренер днепровского клуба Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от удовлетворительного результата своих подопечных и игры новичков.

"Хороший матч получился против очень хорошего соперника. Считаю, была качественная встреча с большим количеством моментов. 3:2 – много забитых мячей. Поэтому спарринг удался. Мне очень понравилось и настрой игроков, и комбинации, и темп. Все было на уровне".

"Новичками довольны. Артем Довбик забил, Влад Дубинчак также выглядел отлично. Он придаст нам мощь. А Сафронов вообще попал в свою стихию, где нужно много бороться. Поэтому все нормально".

"Нам нравится, что забивают молодые игроки". Мне кажется, психологически очень важно забить для того же Егора Ярмолюка в 16 лет хорошей команде. Батагов много забивал головой в юношеских турнирах, и сейчас, сыграв около 20 матчей, забил впервые головой. Надеемся, что все это будет перенесено на официальные матчи", – приводит слова Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Днепр-1 вы можете на Football.ua.