Украина

Бурда и Алибеков занимались с тренером-реабилитологом.

Футболисты Динамо продолжают активную подготовку к следующему сезону, проведя 12 августа теоретические и практические занятия.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", крайний полузащитник Беньямин Вербич и центральный защитник Денис Попов вернулись к беговой работе. Напомним, что у словенца перенес операцию на паховых кольцах в Германии, а украинец восстанавливался после мышечной травмы.

По-прежнему к тренировкам в основной группе не присоединились Никита Бурда и Ахмед Алибеков, которые занимались на соседнем поле с тренером-реабилитологом, а Виталий Миколенко и Артем Шабанов наблюдали на тренировочным процессом со стороны.