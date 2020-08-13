Украина

Украинец подписал соглашение с Судувой.

Защитник Евгений Ефремов покинул Колос на правах свободного агента и перебрался в чемпионат Литвы, присоединившись к Судуве.

Как сообщает официальный сайт литовского клуба, 26-летний украинец подписал контракт, сроки и финансовые детали которого не уточняются. За Судуву Ефремов будет выступать под 80-м номером.

В сезоне-2019/20 Евгений сыграл в футболке Колоса 10 поединков во всех турнирах, в которых он заработал 4 желтые карточки. Кроме того, украинский защитник уже успел дебютировать за Судуву, проводя на поле 90 минут.

Напомним, ранее Колос объявил о подписании Евгения Новака, который выступал за Вардар из Северной Македонии.