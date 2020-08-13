Украина

Похоже, киевляне намерены хорошо заработать на футболисте.

Руководство Наполи приостановило переговоры с Динамо о трансфере крайнего защитника Виталия Миколенко, сообщает Ilnapoleonline, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.

По данным источника, причина такого решения — финансовые аппетиты киевлян. Изначально итальянцы планировали завершить сделку суммой в 10 миллионов евро, но Динамо хочет за игрока 35 миллионов евро.

Напомним, действующий контракт 21-летнего футболиста истекает в 2023 году, а Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вариант с приобретением Миколенко рассматривает английский Эвертон.