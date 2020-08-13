Украина

Защитник прокомментировал вызов в стан национальной команды.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь дал свой комментарий после информации о том, что игрок получил дебютный вызов в стан сборной Украины.

"Безусловно, это важнейший этап в моей карьере. Я очень ждал этого и долго к этому шел. Не хочу ничего загадывать, но я очень рад. Буду много работать и доказывать, что вызов не просто так".

"Я говорил в интервью, что буду на седьмом небе от счастья, а когда увидел список и меня поздравил Дарио, понял, что это правда. И вот тогда уже действительно обрадовался вызову", — сказал Бондарь официальному сайту дончан.

Ранее главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил расширенный список футболистов, которые имеют шанс сыграть в матчах Лиги Наций.