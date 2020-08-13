Украина

"Северяне" официально смогут принять участие в Лиге Европе.

Телеграмм-канал Десны сообщает, что клуб официально был допущен к участию в Лиге Европы сезона-2020/21. Таким обзаром, черниговчане смогут дебютировать в еврокубках.

Соответствующий документ пришел в стан клуба из УЕФА. Отметим, что "северяне" начнут свой путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Кроме того, известно, что Десна хочет проводить поединки еврокубков в Киеве, и продолжать проводить матчи в столице в случае квалификации в групповой этап.

Ранее сообщалось, что "северяне" укрепили свой состав нападающим Максимом Дегтяревым.